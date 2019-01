Ostroměř – Incident se odehrál včera ráno krátce po čtvrté hodině. Dva účastníci oslavy se zřítili přibližně z šestimetrové výšky. Podle zdravotnických záchranářů utrpěl čtyřiadvacetiletý muž zranění končetin, zad a hrudníku.

„Zasahující lékařka vyslovila také podezření na možné poranění páteře. Proto byl zraněný našimi posádkami zajištěn a stabilizován a s použitím speciálních fixačních transportních prostředků převezen na urgentní příjem do královéhradecké Fakultní nemocnice," uvedl mluvčí královéhradecké krajské záchranky Ivo Novák. Podle něj byl zraněný při vědomí a se zdravotníky komunikoval.



Druhý mladík měl velké štěstí. Vyšetření na místě ukázalo pouze lehká zranění. Přesto byl převezen do jičínské nemocnice k doplňujícímu vyšetření.

Případem se zabývá policie. „Prověřovali jsme, co pádu předcházelo," řekla jičínská policejní mluvčí Hana Klečalová. Podle ní je vyšetřování na začátku, takže policie se zatím k případu nechce vyjadřovat.



Policisté nyní prověřují, zda mladíci byli opilí a zda spadli ze střechy nešťastnou náhodou nebo jestli se na jejich pádu podílel někdo jiný.

„Postupně vyslýcháme svědky," uzavřela Hana Klečalová.