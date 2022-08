Do lesa přijely dvě profesionální jednotky požární ochrany z Nové Paky a Jičína i s výškovou technikou. K zachycenému paraglidistovi se hasiči přiblížili v koši automobilového žebříku, do koruny stromu se přímo až k muži vyšplhal hasič - lezec. Zajištěný sportovec se dostal do koše výškové techniky a byl svezen bezpečně dolů.

Po dohodě se správcem lesa pokáceli hasiči nakonec i strom, v jehož větvích zůstal zamotaný padák v hodnotě několika desítek tisíc korun. Podle informací správce byl strom určen ke kácení, (ne)přesný přistávací manévr paraglidisty proces jen urychlil.