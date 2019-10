/FOTOGALERIE/ V sobotu krátce po poledni spěchaly všechny složky integrovaného záchranného systému k nehodě tří vozidel u Dolního Lochova.

Střet tří automobilů u Dolního Lochova odnesl jeden z řidičů těžkým zraněním. Škoda je vysoká. | Foto: Policie ČR

Devětatřicetiletý muž, s nímž ve voze Audi A3 cestovala nezletilá dívka, na přehledném rovném úseku silnice I/16 náhle přejel do protisměru. V důsledku toho došlo k čelní srážce s protijedoucím automobilem Mercedes Benz, ve kterém se nacházel osmapadesátiletý řidič spolu s dvaapadesátiletou spolujezdkyní. „I přesto, že řidič Mercedesu začal prudce brzdit a strhl řízení vpravo, samotnému střetu vozidel již nedokázal zabránit. Po nárazu skončil v příkopu v náletových dřevinách,“ popsal průběh nehody policejní mluvčí Aleš Brendl. Druhé z vozidel navíc narazilo do přijíždějícího vozidla Škoda Superb. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče Audi. Toho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice.