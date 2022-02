Čtyřiadvacetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do nakládací rampy u trafostanice. Řidiče si do dvé péče převzali lékaři a převezli ho k dalšímu ošetření do nemocnice. Požití alkoholu před jízdou vyvrátila provedená dechová zkouška. Dalším šetřením však policisté zjistili, že řidič není držitelem řidičského oprávnění. Pro vzniklé závady policisté zadrželi osvědčení o registraci vozidla. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 45 tisíc korun.