V rámci Královéhradeckého kraje evidujeme od 1. ledna 2024 do konce června téměř 550 dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. K těmto nehodám nejčastěji dochází na Jičínsku, kde policisté řešili kolem 140 případů v první polovině letošního roku. Na Hradecku a Rychnovsku je situace obdobná.

Ve středu 26.6.2024 evidovali Jičínští policisté 4 dopravní nehody, jejichž viníkem se staly srny a jezevec, celková způsobená škoda dosáhla do výše téměř 200 tisíc korun.

Do situace spojené s výskytem zvěře na silnici se může dostat každý z nás, jak ale správně reagovat? Policisté radí hlavně nestrhávat řízení, náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. Nejlepší je zkusit takovéto srážce předejít. Není to vždy úplně lehké, nicméně pokud budete sledovat krajnice a nebudete se ničím rozptylovat, určitě tuto šanci zvýšíte. Zároveň je doporučováno, tam kde se jejich výskyt předpokládá, snižte rychlost. A pokud už nějakou zvěř uvidíte, vypněte dálková světla. A mějte na paměti, že zvěř chodí ve skupinách.

Jak postupovat v případě, kdy srazíte zvěř?

I v případě, kdy je škoda zcela minimální nebo zraněné zvíře z místa nehody uteče, má řidič povinnost oznámit událost policii. Policisté pak řidiče poučí, jak dále postupovat, zeptají se na případná zranění řidiče a posádky vozu, a nutnost přivolání záchranné služby. Stejně tak je nutné řádně zabezpečit a hlavně označit místo dopravní nehody, aby v důsledku nečekaně odstaveného vozidla nedošlo k dalším střetům. Pokud dojde k nehodě v místě, kde je nutné obnovit provoz nebo vyprostit zraněné, řidič musí na místě vyznačit konečné postavení vozidla stejně jako v případě každé jiné dopravní nehody. Při pohybu v komunikaci nezapomeňte na reflexní vestu a místo nehody označte v potřebné vzdálenosti výstražným trojúhelníkem.

Policie následně vyrozumí majitele zvěře, což je většinou místní myslivecké sdružení, které se o usmrcené či zraněné zvíře postará. Pokud by řidiče napadlo si mrtvé zvíře z místa odvézt a ponechat, dopustil by se (v závislosti na výši škody způsobené mysliveckému sdružení jako vlastníkovi zvěře) přestupku proti majetku nebo přečinu pytláctví. Na zvíře nesahejte také kvůli riziku, že zraněný kus může být agresivní nebo nemocný.