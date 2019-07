U dvou dopravních nehod zasahovali ve středu jičínští hasiči.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Ráno vyjížděli do Podůlší, kde osobní vozidlo narazilo do zaparkovaného automobilu a následně do sloupu veřejného osvětlení. Řidič odešel z místa nehody po svých.