Svitavy - Sebevražd na železnici v republice přibývá. Do černé statistiky se málem zapsal i muž ze Svitavska. Policisté mu ale včas v pokusu zabránili a zachránili mu život.

Železniční přejezd. | Foto: Deník / Sylva Horáková

Železniční přejezd u Zavadilky se málem stal v pátek dějištěm tragické sebevraždy. Starší muž se totiž rozhodl skoncovat se životem a vyřešit tak osobní problémy. Naštěstí zavolal ještě předtím na tísňovou linku 158 a policisté přijeli na místo včas. V letošním roce zatím spáchalo v okrese sebevraždu pět lidí. Nejčastěji si zvolili smrt oběšením.

Osudové minuty

Policisté v sobotu zabránili zoufalému činu muže ze Svitavska. „Se svým osobním autem chtěl vjet pod rozjetý vlak. Naštěstí ještě předtím zavolal na tísňovou linku. Operační důstojník okolo šestnácté hodiny hovořil s mužem, který stál u přejezdu na hlavní trati ze Svitav do Brna. Policista s mužem několik minut hovořil a získal informaci o přesném místě. Okamžitě jednal a poslal na přejezd policejní hlídku,“ přibližuje začátek záchranné akce vrchní inspektorka Anna Štegnerová ze svitavské policie. O vážné situaci informoval operační důstojník rovněž zástupce Českých drah. Požádal výpravčího o spolupráci, zda by mohl zařídit, aby vlaky v úseku snížily svoji rychlost. „Výpravčí navíc pozastavil průjezd všech rychlíků na trati až do vyřízení celé události. Kdyby nebylo tohoto rozhodnutí, policisté mohli k přejezdu přijet také pozdě,“ sdělila Anna Štegnerová.

Policisté našli muže v automobilu. Seděl s rukama na volantu a byl připravený na nejhorší. „Ve vozidle jsme objevili tři dopisy na rozloučenou, které byly určené pro nejbližší příbuzné. Muže hlídka převezla do nemocnice, kde je nyní hospitalizovaný. O jeho životě a smrti rozhodovaly pouhé minuty,“ uvedla Anna Štegnerová.

Provoz na trati byl přerušen jenom na necelou půlhodinu. „Zpoždění nabraly jen dva vlaky, a to jeden rychlík o osm minut a osobní vlak o jedenáct minut. Sebevraždy na železnici nejsou nijak výjimečné. Za první čtvrtletí evidujeme v republice už více než čtyřicet případů,“ uvedl Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí Českých drah.

Vyjednávání

Nejedná se o první pokus o sebevraždu, který svitavští policisté nešťastníkům rozmluvili. Letos koncem ledna šplhal na komín v Poličce šestadvacetiletý mladík a chtěl se zabít kvůli dívce. I on nejdříve zavolal na policii. „Policisté tehdy zastihli mladíka, když lezl na komín. Přemluvili ho a muž slezl dolů. Přiznal se, že se opil a chtěl tak vyřešit potíže se slečnou,“ vzpomíná na případ Anna Štegnerová. Na horký červenec roku 2007 asi nezapomene kriminalista Libor Cach. Pět hodin tehdy rozmlouval mladému muži zoufalý čin. Sebevrah stál na mostě, držel v ruce nůž a byl připraven se zabít. Mladík nakonec slezl a nechal se odvézt do léčebny.

Policisté ve svitavském okrese tvrdí, že sebevrazi zavolají na linku 158 jen výjimečně. Pokud někdo chce skončit se životem, udělá to. Letos zatím vyšetřovali pět sebevražd, z toho jednou šlo o skok z výšky a čtyřikrát o oběšení. Vloni si sáhlo na život šestnáct lidí. Jeden z nich se zastřelil, jeden se utopil, předávkoval léky a další se otrávil plynem. Devět lidí si vybralo pro smrt smyčku.