Trutnov - Starší žena z Jičínska oznámila včera okolo půl druhé ráno na policejní oddělení v Peci pod Sněžkou, že pohřešuje svou čtyřicetiletou dceru. Muži zákona začali okamžitě prohledávat místa posledního výskytu pohřešované ženy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Policisté, kteří prováděli kontrolu jednoho z míst, kde by se žena mohla nacházet, se dostali až ke strmému srázu řeky Úpy, pod kterým uviděli tělo částečně ponořené do vody. Okamžitě seběhli dolů a ženu se pokusili dostat z vody ven. Bohužel v tomto místě bylo hluboké koryto,“ popsal situaci tiskový mluvčí trutnovské policie Jiří Prouza.



Na místo proto přijeli profesionální hasiči z Trutnova a dobrovolní z Pece pod Sněžkou, policisté přivolali také rychlou záchrannou službu. Ještě před příjezdem ZZS se podařilo ženu vytáhnout na břeh a poskytnout jí první pomoc. V době příjezdu sanitky byla při vědomí.



„Vzhledem k tomu, že byla voda velice studená a panovaly nepříznivé klimatické podmínky, leží žena v současné době v nemocnici v Trutnově v kritickém stavu a bojuje o život,“ konstatoval policejní mluvčí a dodal: „Policie událost prošetřuje. Zjišťujeme další okolnosti případu a zdali se nejednalo o cizí zavinění. Musíme však čekat, až se zlepší zdravotní stav dotyčné ženy, aby nám mohla vysvětlit, jak se na osudné místo dostala a co se tam vlastně přihodilo.“