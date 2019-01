Náchod - Díky vnitrostátnímu schengenskému pátrání, které cizinecká policie ve východních Čechách stále častěji provádí i na hlavních silničních tazích, se v těchto dnech podařilo zadržet řidiče polské státní příslušnosti. Řidič nezastavil, ačkoliv způsobil dopravní nehodu.

„Polský řidič při sjíždění z kopce Vysokov na Náchodsku vjel do protisměru, kde ohrozil protijedoucí vozidlo. Jeho šofér byl nucen vyjet mimo vozovku a čelně narazil do patníku. Ke střetu vozidel ani ke zranění osob nedošlo. Cizinec si pravděpodobně ani nevšiml, co způsobil, a pokračoval v jízdě,“ uvedla mluvčí královéhradeckého oblastního ředitelství Služby cizinecké policie Ivana Ježková.



Protože auto polského řidiče bylo zřejmě v minulosti poškozené a cizinecké policie si při kontrolách vytipovává podezřelá vozidla či posádky, zastavila i jeho. „Kontrolou v evidenci policisté okamžitě zjistili, že se jedná o typ a SPZ auta, jehož řidič před krátkým časem způsobil dopravní nehodu. Případ vyšetřují policisté skupiny dopravních nehod v Náchodě,“ dodala Ježková.