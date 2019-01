Hořice - V sobotu 28. listopadu 2009 v poledne došlo u Hořic na Jičínsku k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Hořic s rychlým zásahovým automobilem a cisternou. Na hlavní silnici č. I/35 se srazila dvě osobní vozidla Škoda Felície, ve kterých cestovali svatební hosté.

Třicetiletý řidič jedné ze škodovek narazil do před ním jedoucí Felície. Dva spolujezdci ve věku 27 let a 30 let z prvního vozidla byli zraněni. Hasiči se až do příjezdu záchranné služby postarali o oba zraněné a poskytli jim neodkladnou předlékařskou pomoc. Záchranná služba převezla do nemocnice jednu ze zraněných osob, druhá byla po ošetření ponechána na místě události.

Hasiči následně zajistili havarovaná vozidla proti požáru a odpojili autobaterie. Po zadokumentování události Policií ČR pomohli s naložením vozidel na odtah. Příčiny nehody šetří Policie ČR. (HZS)