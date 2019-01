Hledali ženu, jež odešla a poslala dopis na rozloučenou

Východní Čechy - Policie ve čtvrtek pátrala po 49leté Zuzaně Sedláčkové z Hradce Králové, která v úterý ráno odešla do zaměstnání a od té doby se pohřešuje. Do práce nedorazila a její matka a kolegové od ní dostali dopisy na rozloučenou. Matce navíc poslala i svůj občanský průkaz, platební kartu a průkaz do knihovny.

Pohřešovaná Zuzana Sedláčková z Hradce Králové. Její poslední výskyt byl zaznamenán v okolí Teplic nad Metují. | Foto: archiv Policie ČR

Poslední SMS zprávu od ní matka dostala v úterý v 16.30 hodin, od té doby byl její telefon nedostupný. „Poslední výskyt pohřešované byl zaznamenán v okolí Teplic nad Metují," uvedla policejní mluvčí Libuše Holá. Policie žádala všechny občany, zejména z oblasti Teplic nad Metují a Teplicko-Adršpašských skal, aby o pohřešované sdělili jakékoli informace. Policistům při pátrání pomohla právě lokalizace telefonu. Ještě ve čtvrtek odpoledne se pohřešovanou ženu podařilo najít dřív, než si sáhla na život.

Autor: Ivana Vitovská