Jičínští dopravní policisté od nedělního poledne šetří havárii motocyklu Yamaha, ke které došlo na silnici I/35 v obci Újezd pod Troskami ve směru jízdy na Čímyšl na volném přímém úseku.

K havárii motocyklu došlo dle dosud zjištěných skutečností tak, že po projetí pravotočivé zatáčky nedaleko obce Čímyšl, nezjištěný řidič tmavého vozidla měl začít předjíždět před ním jedoucí vozidlo nezjištěné značky, přičemž se zřejmě před tímto manévrem řádně nepřesvědčil ve zpětném zrcátku, zda není již předjížděný jiným účastníkem. Předjížděný již byl a to motocyklem Yamaha, kterému měl bezprostředně vjet do jízdní dráhy. Řidič motocyklu, aby zabránil bočnímu střetu s tmavým vozidlem, strhl řízení vlevo mimo komunikaci do příkopu a tam havaroval. Poté se měl řidič neznámého vozidla zařadit zpět do jízdního pruhu, přičemž nedokončil předjíždění a z místa nehody odjel, aniž by splnil zákonnou povinnost účastníka dopravní nehody.

„Motorkář“ byl z místa havárie převezen k vyšetření do nemocnice a předběžná škoda na „motorce“ a vybavení činí 35 tisíc korun. Požití alkoholu bylo vyloučeno u řidiče motocyklu provedením orientační dechové zkoušky na alkohol.

Policisté žádají samotného řidiče tmavého vozidla, ale i případné svědky řidiče, kteří projížděli 2.7. v době oběda Újezdem pod Troskami a mají ve vozidlech palubní kamery, či by mohli objasnit samotný děj dopravní nehody, nechť nás kontaktují na bezplatné telefonní lince 158 nebo na 602 546 297.