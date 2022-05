"Vozidlo jelo od obce Řečany směrem na Kladruby. Při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjelo mimo komunikaci, narazilo do dvou stromů a převrátilo se na bok. Ve vozidle cestovalo pět osob, všechny byly nezletilé," sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská. Dvě osoby byly již při příjezdu hasičů mimo vozidlo. Pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení se museli hasiči doslova prostříhat přes střechu zdemolované dodávky k dalším třem zraněným osobám.

"Jedna ze tří vyprošťovaných osob na místě svému zranění podlehla," dodala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Tragédie je o to horší, že nikdo z cestujících v dodávce neměl ještě osmnáct let. "Sedmnáctiletý letý řidič nevlastnil řidičské oprávnění a byl letecky s těžkým zraněním transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dechová zkouška u něj nemohla být provedena, proto bude proveden odběr biologického materiálu ke zjištění případné přítomnosti alkoholu v krvi," vysvětlila Janovská. V autě s ním cestovali další čtyři lidé. Dva chlapci ve věku čtrnáct a šestnáct let byli s těžkými zraněními transportováni do nemocnic, stejně tak šestnáctiletá dívka.

"Totožnost posledního člena posádky, který na místě podlehl svým zraněním, zatím neznáme," uvedla v sobotu dopoledne Janovská.

Auto navíc nemělo na silnici co dělat. Policejní vyšetřování totiž ukázalo, že vozidlo bylo dočasně vyřazeno z provozu a byly na něm umístěny registrační značky z jiného vozidla. Policisté na místě odhadli škodu na vozidle a na vzrostlých stromech zhruba na 160 tisíc korun. "Auto jsme zajistili pro případné další technické zkoumání. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení," uzavřela policejní mluvčí.