"Osmatřicetiletý řidič již střetu nedokázal zabránit a chodkyni srazil. Třiasedmdesátiletá žena byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Policisté u řidiče vyloučili přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou," uvedla mluvčí policie Eliška Majerová.

O hodinu později přistával vrtulník na silnici III. třídy mezi obcí Kovač a Butoves. Zde došlo k nehodě osobního vozu Peugeot. "Třiadvacetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a v levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo komunikaci do příkopu, následně do lesa, kde s vozidlem narazil do několika vzrostlých stromů. Z místa nehody byl letecky transportován do nemocnice," doplnila mluvčí.

Příčina obou nehod je v šetření.