V neděli krátce po 18. hodině se staly u Jinolic na silnici I/35 v rozmezí pár minut a pár desítek metrů od sebe dvě dopravní nehody.

Z místa nehody | Foto: Policie ČR

K první došlo pravděpodobně tak, že 59letý řidič osobního vozidla Volvo při přejíždění železničního přejezdu nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk, přejel do příkopu, kde narazil do dopravní značky a tří stromů. Jelikož nebyl připoután bezpečnostním pásem, vypadl z vozidla ven. Auto pokračovalo dál, přejelo silnici a narazilo na protější straně do oplocení domu. Řidič si způsobil zranění, s kterým byl letecky transportován do nemocnice. Kvůli zranění nebyl schopen dechové zkoušky, proto byl nařízen odběr krve. Při nehodě byla způsobena škoda za téměř 300 tisíc korun.

Při druhé do sebe narazila tři osobní auta a byla na místě vyřešena v blokovém řízení na euroformulář.