Ve středu 24. června po půl třetí odpoledne došlo na silnici I/35 spojující Jičín a Turnov poblíž obce Libuň k dopravní nehodě. Osobní automobil Subaru Imprezza, jedoucí ve směru od Jičína se po projetí pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin zřejmě octl v protisměrné části vozovky, kde se střetl s protijedoucím dodávkovým vozidlem Iveco Daily.

Muž i žena z osobního vozu, oba ve věku 31 let, při střetu na místě zemřeli, řidič dodávky i jeho spolujezdec, ve věku 60 a 40 let, museli být letecky transportováni do nemocnic v Hradci Králové a Liberci.