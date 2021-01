Dva lidé skončili v péči zdravotníků po sobotní nehodě na Jičínsku a v místě řidiče čekaly několik hodin trvající dopravní komplikace.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

"V devět hodin ráno se čelně střetl kamion s dodávkou na silnici mezi Konecchlumím a Úlibicemi. Dvě osoby byly předány do péče lékařů. Okolnosti nehody jsou v šetření policistů. Doprava v místě byla řízena chvilku nejprve kyvadlově a poté musela být silnice zcela uzavřena, aby se podařilo vytáhnout kamion. Trvalo to do 15. hodiny," sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.