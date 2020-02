/FOTO/ V pondělí přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na silnici I. třídy číslo 16 na nechvalně známém úseku mezi obcemi Vidochov a Horka u Staré Paky.

Střet aut u Vidochova na Novopacku. | Foto: Policie ČR

Padesátiletý řidič osobního vozu Škoda Octavia jel ve směru na Novou Paku. V pravotočivé zatáčce zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti dostal na mokré silnici smyk. Při snaze jej vyrovnat přejel do protisměru a narazil přední částí vozu do levého boku protijedoucího automobilu VW Touareg. To po nárazu sjelo mimo silnici, kde vyvrátilo svislou dopravní značku. "Ve vozidle se v tu dobu nacházel třiapadesátiletý řidič s třiatřicetiletou spolujezdkyní. Ta bohužel při dopravní nehodě utrpěla zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice," uvedl mluvčí policie Aleš Brendl. Ke zranění jiných osob na místě nedošlo. Vliv alkoholu u obou zúčastněných řidičů vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku přesahující 150 tisíc korun.