Jednotlivé kolize se naštěstí obešly bez zranění, alkohol u řidičů vyloučily na místě provedené dechové zkoušky. „Pomoci řídit složitou dopravní situaci a vyšetřovat nehody přijela kolegům další policejní hlídka," přibližuje okolnosti z místa nehody policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

V průběhu vyšetřování však do jejího auta, v němž se v tu chvíli nenacházela žádná osoba, narazilo zezadu vozidlo značky Kia. I tato dopravní nehoda se obešla bez zranění. Řidiči čelí podezření ze spáchání přestupku nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, za což jim v příkazním řízení na místě hrozí sankce až do výše dvou tisíc korun, případně ve správním řízení až do výše dvou a půl tisíc korun.

Okolnosti, příčiny a další souvislosti těchto dopravních jsou i nadále předmětem šetření jičínských dopravních policistů.