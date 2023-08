Od pátku do neděle vyjížděli jičínští dopravní policisté k celkem 9 dopravním nehodám, uložili celkem 39 pokut a sdělili 1 podezření z trestného činu. Při dopravních nehodách utrpěli celkem 3 řidiči zranění, z toho jeden byl letecky transportován do nemocnice. Celková hmotná škoda byla odhadnuta na téměř 1,2 milionů korun. Ve dvou případech se řidiči střetli se srnčí zvěří. V jednom případě zadokumentovali poškození lampy veřejného osvětlení neznámým pachatelem v obci Kumburský Újezd.

Víkendové nehody na Jičínsku | Foto: Policie ČR

První nehoda, která si vyžádala zranění, se stala v pátek 25. srpna krátce po 14. hodině v Kopidlně. Řidička (24 let) automobilu Škoda předjížděla vozidlo Citroen v době, kdy řidič (60 let) odbočoval vlevo na místo ležící mimo komunikaci. Řidič byl převezen z místa nehody na vyšetření do nemocnice. Policisté u řidičů vyloučili požití alkoholu provedenou dechovou zkouškou.

V neděli pak krátce před 17. hodinou vyjížděli dopravní policisté nedaleko Vidochova k nehodě vozidla značky Lancia. Na mokrém povrchu vozovky řidička (57let) zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti dostala v levotočivé zatáčce smyk a následně narazila do stromu. Žena byla po provedené negativní dechové zkoušce předána do péče lékařů.

K nehodě způsobené zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti na mokrém povrchu vozovky vyjížděli policisté také krátce po 20. hodině do Úlibic. Řidič (35 let) vozidla značky Chevrolet začal na volném a přímém úseku komunikace předjíždět před ním jedoucí kolonu několik vozidel, zadní částí vozidla dostal smyk a tím ohrozil protijedoucího řidiče (27 let) automobilu Peugeot. V levém jízdním pruhu ve směru na Konecchlumí došlo ke střetu, kdy vozidlo Peugeot skončilo v poli. Starší z řidičů byl z místa nehody letecky transportován do nemocnice. Ke zranění jiných osob nedošlo. Ovlivnění alkoholem bylo u zúčastněných řidičů na místě dopravní nehody vyloučeno dechovou zkouškou.

Příčina a veškeré okolnosti uvedených nehod jsou předmětem šetření jičínských policistů.

Dopravní policisté mimo šetření dopravních nehod v neděli dopoledne kolem 10. hodiny předepsaným způsobem zastavili v Jinolicích k silniční kontrole 54letého řidiče automobilu Škoda. Řidič na výzvu policistů předložil potřebné dokumenty k řízení a provozu vozidla a podrobil se dechové zkoušce. Při prvním měření muž nadýchal 1,22, při druhém 1,3 promile alkoholu a k požití se doznal. Ještě téhož dne mu policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření pro spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.