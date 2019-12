Silnice mezi Hořicemi a Miletínem je v posledních týdnech pro řidiče rizikovým místem. To se potvrdilo i v úterý dopoledne. Nejprve se u Červené Třemešné jeden šofér střetl se zvěří. Z nabouraného automobilu uniklo menší množství pohonných hmot, o jejichž likvidaci se postarali hořičtí hasiči. V tomto případě řidič vyvázl bez zranění.

Na zledovatělé silnici dostal řidič smyk a narazil do mostku. | Foto: HZS KHK

Takové štěstí ale o necelé dvě hodiny později neměl řidič Fabie, který na kluzké vozovce dostal smyk. Přes veškerou snahu smyk vyrovnat, sjel do příkopu, kde narazil do betonového mostku. Z vozu se zvládl dostat sám, následně si jej do péče převzali záchranáři.