Jičínsko - Ve čtvrtek vyjížděli dopravní policisté celkem k osmi dopravním nehodám, které se v průběhu dne staly na silnicích v okrese Jičín.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Jednu z hlavních příčin zde mimo jiné sehrálo i sněžení a spolu s ním namrzlá vozovka. Ve třech případech bohužel pravděpodobný viník z místa dopravní nehody ujel.

Po třinácté hodině na silnici I. třídy číslo 16 u Sobotky skončil v silničním příkopu šestadvacetiletý řidič nákladního motorového vozidla Iveco s návěsem jedoucí ve směru od Mladé Boleslavi na Samšinu. Toho měl údajně při předjíždění ve stoupání před odbočkou na Sobotku a Markvartice při předjíždění ohrozit doposud neznámý řidič nezjištěného vozidla. V důsledku zabránění střetu vozidel měl řidič nákladního automobilu začít prudce brzdit a strhnout řízení vpravo, kdy měl vyjet s nákladní soupravou mimo vozovku. Ke zranění osob nedošlo. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 40 tisíc korun. Alkohol u řidiče vyloučila provedená dechová zkouška.

Krátce po čtrnácté hodině došlo v Jičíně na ulici 17. listopadu ke střetu dvou vozidel. Osmnáctiletý řidič osobního motorového vozidla Peugeot 206 při odbočování vpravo v křižovatce zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti na zasněžené silnici měl přejet do protisměru. Zde se čelně střetl s protijedoucím automobilem Škoda Fabia, které v tu dobu řídil padesátiletý muž. Jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně utrpěla lehké zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Ovlivnění alkoholem u obou řidičů vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda v tomto případě je předběžně odhadnuta na částku 70 tisíc korun.

Před šestnáctou hodinou na silnici I. třídy číslo 32 řídil osmatřicetiletý řidič ve směru od obce Jičíněves na Bartoušov osobní motorové vozidlo Subaru Legacy. Za odbočkou na obec Žitětín měl předjíždět před sebou jedoucí vozidlo v době, kdy se nemohl bezpečně zařadit zpět do svého jízdního pruhu. Při tom došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy, které řídil sedmapadesátiletý muž. Ve vozidle s ním cestovaly dvě spolujezdkyně ve věku osmapadesát a osmnáct let. Starší z žen při dopravní nehodě utrpěla lehké zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Ke zranění jiných osob nedošlo. I v tomto případě ovlivnění alkoholem u obou řidičů vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda v tomto případě je předběžně odhadnuta na částku 100 tisíc korun.

Přesné příčiny dopravních nehod a samotné míry zavinění jsou v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.