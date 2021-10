Z nabouraného auta vystoupili dva muži - třicetiletý řidič a jeho o sedm let mladší spolujezdec. Nejdříve chtěli utéci, policistům se je podařilo zadržet až pod pohrůžkou použití střelné zbraně. Oba muži se nechali ošetřit záchranáři, ale převoz do nemocnice na vyšetření odmítli. Policisté je na místě podrobili dechové zkoušce, která vyšla negativní. Test na drogy však byl pozitivní na amfetamin…

"Svou jízdou ohrožoval další účastníky silničního provozu. Místy se řítil rychlostí i přes 150 km/h, přejížděl plnou čáru a několik úseků jel v protisměru. Na konci Studence pro projetí levotočivé zatáčky ve velké rychlosti nezvládl řízení a havaroval nárazem do plotu. Po nárazu zůstalo vozidlo stát napříč v protisměru," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Vypečený začátek víkendu zažili novopačtí policisté. V pátek 1. října si asi hodinu před půlnocí při běžné kontrole všimli podezřele jedoucího auta ve směru od Jičína. Řidič Ford Focusu znenadání zastavil 10 metrů před kruhovým objezdem u Lidlu v Nové Pace, chvíli stál, pak se rozjel a kruhový objezd zcela neobjel. Policejní hlídka ho proto světelným signálem vyzvala k zastavení. Řidič ale neuposlechl a začal ujíždět. Byla to nakonec honička jak z akčního filmu.

