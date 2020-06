Už vidím, jak si budou s hravostí vychutnávat další možnosti, a to internetové nebo mobilní bankovnictví. Starosta jedné z obcí, kterých se uzavření poboček spořitelny týká, byl zprávou rozžhaven doběla. A také bezmocností.

Spořitelna je ale neoblomná a po následném jednání své rozhodnutí nemění. Sám si už vyzkoušel platby pro obec přes bankomat. Přiznává, že mu to napoprvé musela vysvětlit paní u přepážky. Kdo bude stát u bankomatu a vysvětlovat lidem, jak mají postupovat? Nikdo, buďto si poradí sami, nebo musí do Jičína, aby zde stepovali na pobočce a čekali, až na ně přijde řada.

Než si takhle komplikovat život, to si budou lidé raději nechávat úspory ve slamníku. A nelze se jim divit. Na stará kolena se handrkovat už nikomu nikam nechce. Opět to ale bude nahrává podvodníkům a zlodějíčkům, kteří se snaží pokoutně vloudit do domácností. Věřím, že senioři na vsích České spořitelně rozhodně přízeň nezachovají. Zavíráme pobočky bank, spořitelen, pošt.

Brzy už možná přestanou do okrajových obcí jezdit i autobusy. Abychom ušetřili. Chápu, na jedné straně důležitá ekonomická stránka celé věci, ale na straně druhé cítím lidskou bezmocnost proti takovým omezením!