Prokletá, zákonem stanovená doba od 22 do 6 hodin už potrápila nejednoho nočního tvora. Kvůli porušování klidu se zavírají oblíbené hospody, strážníci rozdávají pokuty a, jak se mohli v posledních dnech přesvědčit Jičíňané, ruší se oblíbené akce, na které mnozí čekají celý rok. Osud letního kina, které kvůli stížnostem muselo přerušit šňůru filmových večerů, snad příští týden zvrátí úprava vyhlášky a dodatečné udělení výjimky. Některé podnikatele ale v minulosti hlučení po desáté stálo živnost. Zůstává jednoduchá otázka. V kolik chodíte spát?

Ve věčném sporu o noční klid není žádná střední cesta. V zákopech proti sobě stojí příznivci večerní zábavy, která nekončí Večerníčkem, a ti, kteří by po zamávání papírovou čepičkou nejradši rovnou zalehli. Ať už se jedná o ranní ptáčata, nebo rodiče malých dětí, které potřebují jít spát brzo, rámus četných kulturních akcí a halekání rozjívenců jim v tom brání.

V případě jičínského letňáku strčila stěžovatelům eso přímo do rukávu drobná lidská chyba. Kdyby k ní nedošlo, jen stěží by se dovolávali ticha. Největší zkouška na ně ale teprve čeká. Zatímco dosavadní koncerty a večírky v centru končily před desátou, v příštích měsících se chystá řada akcí a festivalů, které díky výjimce z nočního klidu potrvají až do půlnoci. Pro zachování dobrých sousedských vztahů se proto přímo nabízí zajímavý, oboustranně prospěšný obchodní model: špunty do uší před půlnocí, roubík do pusy po. A pro věčné kverulanty speciální nabídka, oboje za cenu jednoho!