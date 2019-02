Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí

Přiznám se, sladkovodní rybu zařazuji do svého jídelníčku málo, i když je pro mne velkou pochoutkou. Kapra, jako štědrovečerní záležitost beru jako neodmyslitelnou věc a při jeho konzumaci si vždy říkám, že by těch kaprů mělo být více resp. větší roční četnost. V souvislosti se známou fotbalovou taškařicí si dovoluji upozornit, že moje slova o kaprech jsou sdělované, jako gastronomické myšlenky. Kapry si tedy nedomlouvám na čerpacích stanicích a nekoordinuji jejich připlutí po desítkách, neboť jak jsem již řekl, skoro je nejím i když mi chutnají…



Bohdan Čančík, správce Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace

Já ryby obecně miluji. Minulý rok jsme byli s manželkou pozváni na výlov soukromého rybníku a hned se ryby smažily. To byla pro mne odměna. Běžně na stole mám sladkovodní rybu ale jen několikrát do roka.



Šárka Šandová, ředitelka Hořického gymnázia

Přes rok jíme u nás doma spíše ryby mořské. Ač nám kapr chutná velmi a po Vánocích si vždycky slibujeme, že si jej uvaříme častěji, nikdy k tomu nakonec nedojde. Nějak na něj asi zapomeneme. Domácí jídelníček se nám ale začíná trochu měnit – častěji jíme zeleninu nebo bezmasá jídla, takže i kdysi oblíbené ryby nám z jídelníčku mizí. A kdoví, jestli tahle změna brzy nepostihne i štědrovečerní večeři.