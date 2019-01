Jičín - Kdybyste měli možnost, kterou pohádkovou postavou byste chtěli být?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia SPgŠ Nová Paka

Jako každý malý kluk jsem měl celou řadu oblíbených pohádkových hrdinů. Ať to byl Méďa Béďa, Mrazík, princ Bajaja, miloval jsem například seriál Jen počkej zajíci. Později jsem si oblíbil Dívku na koštěti. A kým jsem chtěl být? Nikdy jsem necítil potřebu stát se nějakým pohádkovým hrdinou. Ale co bych si přál dnes? Být třeba Rumburakem, abych mohl prostřednictvím kouzelného pláště nechat zmizet ze scény pár politiků. A než bych je nechal zmizet, použil bych pohádkovou klauzuli: „Obušku, z pytle ven!". Špatné by také nebylo vlastnit kouzelný prsten princezny Arabely a napravit všechny škody, kteří mnou myšlení politici za poslední léta napáchali.

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Nejspíš bych chtěla na chvíli být Kačenka z pohádky V. Čtvrtka O Kačence a tlustém dědečkovi. Holčička Kačenka má krásné dětství a spolu s rozšafným dědečkem prožívá různé příběhy. Z knížky je cítit vyrovnanost, klid, příjemná pohoda.