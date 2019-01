Jičín - Máte už jasno, kam půjdete po základní škole studovat?

Petr Charvát. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Petr Charvát

15 let, Jičín

Zatím si vhodnou střední školu teprve vybírám. Výstava mi trochu pomohla. Ještě si doma projdu všechny letáky, které tu rozdávají. Ale snad bych se chtěl zaměřit na tvorbu grafiky nebo na něco podobného.



Jáchym Čmelík

14 let, Soběraz



Už ano. Chci po škole jít na obory, které se týkají ekologie a životního prostředí. Zajímá mě to nejvíce. Konkrétní školu jsem si ale ani během této výstavy prozatím nevybral, takže ještě budu muset hledat.

Jan Rolf

15 let, Jičín



Už mám asi jasno. Bude to Střední průmyslová škola v Jičína. V úvahu také připadá „škodovka" v Mladé Boleslavi. Obor by byl seřizovač. Už jsem rozhodnutý dlouho. Rodiče mi něco poradili a dnes se to vlastně jenom potvrdilo.



Petra Grossová

14 let, Jičín



Ano, mám. Chtěla bych jít do Pardubic na chemickou školu. Rozhodla jsem se tak, protože mě ve škole baví chemie. Chtěla bych v ní pokračovat a v budoucnu vyvinout nějaký lék. Takže se chci zaměřit na farmacii.⋌(jir)