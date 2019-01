Zeptali jsme se školáků, jaký mát být správný učitel

Jičín - Ptali jsme se školáků. Pepa Coufal, 10 let, Jičín: Učitel musí být hodnej na děti, nesmí bejt přísnej. To je asi to nejdůležitější.

Pepa Coufal. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Nikola Pečinková, 9 let

Jičín

Učitel musí být hodnej, trpělivej, když něco nechápeme. Nesmí křičet a má dávat málo úkolů.

Autor: Iva Kovářová