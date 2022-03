V Česku našly útočiště stovky tisíc lidí, kteří dostali ubytování, finanční příspěvky a základní potřeby a oblečení. Mnoho nezaopatřených Čechů by tak mohlo napadnout, kde byly tyto prostředky ve chvíli, kdy je potřebovali oni. Kde byla starost o dostatek ubytovacích kapacit, když se už několikrát nepovedlo prosadit tolik potřebný zákon o sociálním bydlení? A kolik firem bylo ochotných nabídnout práci matkám samoživitelkám, které musí brát ohledy na své děti?

Z objektivního hlediska je to všechno pochopitelné. Lidé, kteří prchají před válkou, mají často jeden kufr, žádné kontakty, příbuzné ve válečné zóně. Nemají se kam vrátit, jejich životní úspory ztrácejí hodnotu. Proto je důležité je zaopatřit tak, jak bychom chtěli být zaopatřeni my v jejich kůži. To ale neznamená, že se přestáváme starat i o sebe navzájem.

Z dnešních obránců práv samoživitelek a lidí ve finanční nouzi si na ně v době klidu a míru vzpomene jen malý zlomek. To vypovídá o jejich skutečné motivaci - hledání viníka svých vlastních problémů. Jsou to stále ti samí, kteří si stěžovali na roušky a očkování, na muslimské přistěhovalce, na oběti války. A budou tu, až přijde další krize, další "viník". Je důležité se jimi nenechat demotivovat. Pomoc lidem v nouzi je a nadále bude nutná - Ukrajincům i Čechům, uprchlíkům i sociálně slabším. Naštěstí je v Česku stále mnoho těch, kteří pomáhají těm i těm. Hlas solidarity je silný, měl by být schopný přehlušit zaseklý gramofon frustrovaných pseudoargumentů a dezinformací.