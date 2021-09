Cítíte na hrudníku tíhu úzkosti a beznaděje, ze které se svírá srdce a mysl zaplňuje nenadálá touha sbalit kufry a emigrovat? Nedělejte si zbytečně starosti, možná se jedná pouze o učebnicový příklad alergické reakce na předvolební období. Řítíme se do finále a s volebními urnami za rohem roste nálož podpásovek, hádek, lží a planých slibů valící se ze všech stran. V takových chvílích je nejlepší obranou připomenout si, že dobrým lidem a vzájemné pomoci u nás ještě neodzvonilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.