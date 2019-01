Jičínsko - Každý týden se setkáváte s názory našich respondentů na aktuální otázky, které hýbou regionem i Českou republikou. Do víkendové poroty „pomyslně" zasedl Miroslav Nosek, starosta Miletína, Stanislava Benešová, ředitelka novopacké knihovny, a poslanec Parlamentu ČR Josef Cogan z Nové Paky.

Ptali jsme se - jak byste rozhodli vy?

Miroslav Nosek ,

starosta Miletína

Já jsem jednoznačně pro navýšení poplatků. Skutečně někde náklady přesahují pět set korun na osobu a pak to musí hradit obce. Samozřejmě pak jim chybí peníze na něco jiného. Je to další tlak na to, aby lidé více třídili a tím nechránili jenom přírodu, ale i své peněženky. Nevěřím, že by někde nějaká radnice požadovala po svých občanech více, než jsou skutečné náklady na svoz komunálního odpadu. Tam, kde se třídí, jistě postačí pět set korun, tam kde se netřídí, tak musí dojít k navýšení.

Stanislava Benešová,

ředitelka Městské knihovny v Nové Pace

Pro mě je to čistě akademická otázka. Naše město peníze nepotřebuje, proto za svoz komunálního odpadu neplatíme ani korunu. Jinak mi tato částka připadá, slušně řečeno, hodně nadnesená. Vždyť snad ve všech obcích se odpady třídí. Nechápu, kde se najednou vzal důvod k tak dramatickému navýšení. Nu možná proto, že se nápadně i nenápadně navyšuje cena všeho. Tak proč ne odpady, že.

Josef Cogan ,

poslanec Parlamentu ČR

Hlasoval jsem pro tento návrh. Nejde o nějakou libovůli, poplatek musí obec vypočítat ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Když budou občané více třídit a neporostou náklady na směsný odpad, nemůže obec poplatek zvyšovat nad skutečné náklady. Pokud u nás v Nové Pace budou občané nadále poctivě třídit, nemáme důvod poplatek zavádět.