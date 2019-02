Jičín – Obdrželi jsme do redakce dopis naší dlouholeté čtenářky, jehož obsah jsme se rozhodli zveřejnit. Jde o reakci na předposlední jednání jičínských zastupitelů:

Ze zasedání jičínských zastupitelů. | Foto: Bohumír Procházka

Vážení spoluobčané města Jičína, dne 13. června jsem přišla v 9 hodin na veřejné zasedání městského výboru. Já, která chodím na každé zasedání, jsem z jednání tří zastupitelů úplně zděšená. Už na předminulém zasedání se snažili donutit starostu, aby sám odstoupil. To se ani p. učiteli Hamáčkovi ani p. Havlovi nepovedlo. Nechápu, že když lidi nebo jejich strany prohrály volby, oni by rádi řídili celé město. Stará pravda zní – ševče, drž se svého kopyta.

A prosím, ještě to nestačilo. Objevila se tam Česká televize. Večer po 18. hodině jsem sledovala zpravodajství, kde zřejmě na chodbě se smál do objektivu pan Tomáš Frýba. Tam se vyjádřil, že ing. Puš má na svědomí tři projekty, kde se prodělalo několik milionů; jenže nikdy nic starosta přece nemůže schválit sám, ale vždy celá rada. Sám pan Frýba má máslo na hlavě, ono mu nestačí aféra v technických službách, kde se k tomu nejdříve přiznal, ale hned druhý den to zase zapřel. Přitom když se porovná práce ing. Puše a těch tří slavných zastupitelů, kteří neudělali pro město nic, jen se drží, aby brali jako zastupitelé peníze, je veliký rozdíl. Jsou kam vítr, tam plášť, z jedné strany do druhé, jen když oni z toho mají prospěch.

To samé je další zastupitel Matějka. Když jsem se ho zeptala, co tam ještě dělá, protože ze strany ho dvakrát vyloučili, zasmál se a řekl mi, že je už u Zemanovců a že ho budu moci volit. Takoví přeběhlíci se toho nikdy nedočkají. Jen se divím, že nemají ani kousek cti, že jim to do těch hlav nedojde. Já osobně bych je vyhodila na minutu. Říká se, že veš se drží v kožichu. Budou dělat všechno, jen aby se udrželi v zastupitelstvu.

Tak prosím, občané, posuďte sami, komu jde o teplý flek. Jen když hážou hnůj na druhého. Příští schůze prý má být 26. června. Už mi to připadá jak v té naší vládě s Rathem v cele. Ještě když byl ve vládě pan Zeman, tak už tenkrát tam začala korupce, která se tajila. Nejsem členem žádné strany, ale politiku bedlivě sleduji. ⋌Hana Rejhová, Jičín Sedličky