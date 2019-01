Jičínsko - Každý týden se setkáváte s názory našich respondentů na aktuální otázky, které hýbou regionem i Českou republikou. Do víkendové poroty „pomyslně" zasedl Tomáš Komárek, starosta Mlátovic, Stáňa Najmanová, ředitelka knihovny v Hořicích, Pavel Nožička, ředitel KZMJ Jičín a Helena Červová, starostka Libuně.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Tomáš Komárek, starosta Mlázovic

Změna systému musela v nějaké podobě přijít. Tehdejší režim měl řadu vážných problémů, vše urychlila i situace v celé Evropě. Otázkou je, zda-li byl správný následný vývoj. Při střídání elit se ekonomické moci chytili různí veksláci, číšníci, taxikáři a další skupiny, které měly dostatek kapitálu ze svých pochybných aktivit před listopadem „89". Divoká privatizace, tunelování, neznalost „špinavých peněz", fondy pod vedením pana Viktora, nevymahatelnost práva. To jsou jen některé procesy, které se načerno zapsaly do naší historie. Nadšení lidí vystřídalo brzy obrovské zklamaní, velká část veřejnosti otevřeně mluví o lepších poměrech za komunismu. Vše pokračuje propojením politiky s kriminálníky, obrovskou korupcí a naprostým znechucením veřejnosti z politiky a věcí veřejných. Jestli má tento systém ještě schopnost na vlastní obnovu, těžko říci. Pokud ne, je možné, že to příště neskončí jen u cinkání klíčů na náměstích.



Stanislava Najmanová, ředitelka Městské knihovny v Hořicích

Jednoznačně ano. Sametová revoluce je pro mě začátek nové cesty. Přiznávám, že na jejím začátku jsem ji naivně viděla jako procházku příjemnou krajinou, při které se možná trochu zapotíme. Čas ukázal, že se jedná o dlouhou klikatou cestu, která má svá nebezpečná místa, temná zákoutí i trnité úseky. Občas na ní pěkně bloudíme a její zdolávání nás stojí víc úsilí, než jsem si na začátku myslela. Přesto jsem přesvědčená, že je to cesta správná.



Pavel Nožička, ředitel Kulturních zařízení města Jičína

Tahle otázka je trochu podobná té, kterou „nezáludně" kdysi položil Jiří Kodet průvodkyni při návštěvě křižníku Aurora během divadelního zájezdu do tehdejšího Sovětského svazu. Zeptal se: „A prosím, nešlo by vystřelit ještě jednou a vzít to celé zpátky?" Osobně jsem měl štěstí, že jsem shodou náhod a okolností zažil Sametovou revoluci v Jičíně takříkajíc z první ruky. S odstupem času si nejsem úplně jistý, že to, co se odehrálo, byla revoluce a zda byla sametová. Ale ať či tak – jsem za 17.listopad 1989 vděčný a rád. O tom, zda a v jaké podobě se historie opakuje, obvykle rozhoduje míra lidské poučitelnosti. Těžko soudit, jestli jsme v dnešní době víc nepoučitelní či krátkozrace zapomnětliví než naši dávní či nedávní předkové.



Helena Červová, starostka Libuně

Sametová revoluce – a byla opravdu sametová? Sice jsme věřili, že se budeme mít naprosto fantasticky, ale trochu jsme zapomněli na to, že my potřebujeme trochu jiný druh demokracie než v kapitalistických státech.

Co se podařilo od Sametové revoluce? Totálně rozkrást nerostné bohatství naší země, vytunelovat většinu prosperujících státních firem, otrávit lidi nejenom jídlem ale i hloupými řečmi našich politiků a další a další „klady" Sametové revoluce. Tento Velký podvod se opravdu povedl a ví Bůh, zda se podaří tuto zemi dát ještě někdy dohromady. Tedy k otázce – Sametová revoluce nebyla špatná, ale zkazili to zase jen lidé, a proto bych si přála Sametovou revoluci „jinak".