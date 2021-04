Květnou nedělí nám končí čtyřicetidenní půst a Pašijovým týdnem začínají Velikonoce.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Letos budou opět covidové, přesto nám nic nebrání pustit se do velikonoční výzdoby a svátky jara si užít alespoň doma v kruhu rodinném. Pomlázka je rozhodně jedním ze symbolů Velikonoc. Je to nezbytná pomůcka, bez které se koledníci neobejdou, a to i v době lockdownu. I když se tak jako vloni nemohou vydat do ulic, nic jim nebrání, aby alespoň doma pomladili pomlázkou manželku, přítelkyni, maminku, babičku a vykoledovali si krasličku.