Už jsme to tu párkrát měli, zdá se ale, že poučení z chyb minulých se nekoná. Euforii z letní svobody a otevřené zábavy střídá zachmuřenost v obličejích provozovatelů gastropodniků, studentů plánujících maturitní plesy a prakticky kohokoliv, kdo s nadcházející zimní společenskou sezónou doufal v návrat tanečních večerů, divadel, filmových premiér a dlouhých sychravých dnů v kavárně ve společnosti kouřícího hrnku kakaa nebo svařáku. Mají právo na obavy, vloni začínal říjen podobně: jednání vlády, první mírná opatření a prásk! Lockdown.

Letos měla být situace jiná. Díky proočkovanosti rizikových skupin a snížením zátěže na zdravotnictví jsme se měli uzávěrkám vyhnout. Zájem o očkování ale klesá, počet nakažených každým dnem roste a vláda přijímá opatření, která na dálku smrdí další ústavní žalobou. "Budeme v kavárně muset kontrolovat bezinfekčnost, určitě nás čekají postihy, pokud to dělat nebudeme. A přitom na to nemáme právo," posteskla si provozní jičínské kavárny Tereza Beranová. Dodržování opatření má podle avíza kontrolovat policie i hygiena na začátku listopadu, postihy za neuposlechnutí jsou ale nejasné.

V současné nejisté politické situaci, kdy dosluhující vláda chystá opatření, která možná nová vláda vzápětí zruší, si nemůžeme být jistí vůbec ničím. To poslední, co s opětovně rostoucí pandemií potřebujeme, jsou čachry na ministerstvech a pravidla hry měnící se s každým tahem. Stoupající křivka počtu případů a neblahé zkušenosti z minulého roku značí nebezpečí. Zbývá už jen opět začít střídat ministry zdravotnictví a naděje na jakékoliv zlepšení skončí, stejně jako nakoupené lístky do divadla, v koši.