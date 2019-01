Jičínsko - Každý týden se setkáváte s názory našich respondentů na aktuální otázky, které hýbou regionem i Českou republikou. Do víkendové poroty „pomyslně" zasedl Tomáš Komárek, starosta Mlátovic, Stáňa Najmanová, ředitelka knihovny v Hořicích, Pavel Nožička, ředitel KZMJ Jičín a Helena Červová, starostka Libuně.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Narůstá počet přepadení, cítíte se bezpečně?

Tomáš Komárek, starosta Mlázovic

I když Jičínsko nepatří mezi regiony se zvýšenou kriminalitou, obezřetný by měl být každý. Večer i celodenně v rizikových oblastech. Policie se sice snaží, ale nemůže být všude. Stačí pár nepovedených zákonů či amnestie a snaha o nastolení spravedlnosti může začít znovu. Vše také zhoršuje špatná ekonomická situace, která žene mnoho lidí do chudoby a na ulici, což zvyšuje bezpečnostní riziko.

Stanislava Najmanová, ředitelka knihovny v Hořicích

Setmělá, pustá ulice – to není bezpečné místo. Nikdy ani nemůže být. Ale není ulice jako ulice. Jsou takové, kam bych se sama nevydala ani ve dne natož po setmění. Pokud se jedná konkrétně o hořické ulice, myslím, že nepatří mezi ty extrémně nebezpečné. Takže pokud jdu po setmění někam sama,volím svižnější tempo, víc se rozhlížím kolem sebe, ale strachy se při tom neklepu.

Pavel Nožička,

ředitel KZMJ Jičín

Jak na kterých a jak kdy. Často záleží na tom, koho náhodou potkáte a jak je dotyčný „naladěn". A je-li takových (ne)naladěných kolemjdoucích víc pohromadě, pak platí zde víc než kdykoliv jindy pořekadlo „ocitnout se v nesprávný čas na nesprávném místě". Ovšem jsou i takové ulice, kde se člověk necítí bezpečně ani ve dne a nemusí zrovna hrozit přepadení . Zkuste si třeba „užít" chodník v ulici Českých bratří a hned budete vědět, co mám přesně na mysli.

Helena Červová,

starostka obce Libuň

Samozřejmě, že je to spojeno i s tím, kdo po té noční ulici jde. Podle názorů mých známých se ženy cítí přímo ohroženy, muži zřejmě ne. My na malých obcích to asi tolik neřešíme, prozatím se cítíme dobře.