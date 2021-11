…ptali se 17. listopadu u kašny na Valdštejnově náměstí v Jičíně ti, kteří sem jako každý rok přišli zavzpomínat na revoluční rok 1989 a podebatovat o tom, kam jsme to za 32 let od převratu dotáhli. Zatímco z médií hlavního města na nás koukají fotky přeplněných náměstí a tisíců svíček na Národní třídě, v Jičíně se letos sešlo asi třicet lidí. Oproti minulým letům prý čtvrtinový počet. Co je ale možná ještě víc na pováženou je fakt, že většina z nich byli pamětníci. Na svátek studentstva a připomínku toho, jak idea skupiny mladých lidí změnila totalitu ve svobodu, jich na jičínském náměstí zapálilo svíčku opravdu málo.

Ano, je pravděpodobné, že velká část mladých Jičíňáků odjela oslavit výročí sametové revoluce do většího města a připojili se k pochodu studentů v Hradci, nebo zamířili přímo do centra dění, na pražskou Národku. Vždyť právě pocit sounáležitosti a společenství je to, co v tento den každý rok vyhledávají tisíce lidí.

Pro některé ale zřejmě existuje i jiný důvod, proč letos nechtěli slavit. Nespokojenost a deziluze. Zatímco na konci osmdesátých let spojovala demonstranty touha a naděje na změnu, v posledních letech se zdá, že naše protesty a návrhy hučíme do zdi. Letošní volby nicméně prokázaly, že každý hlas se počítá a stojí za to svůj názor vyjádřit. Možná právě první volby, ve kterých komunistická strana prohrála svůj boj o poslanecké mandáty, přesvědčí i nejnespokojenější Čechy, že boj za svobodu a demokracii nekončí. Jen je potřeba se nevzdávat a připomínat úspěchy minulé. Uvidíme za rok.