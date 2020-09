Mnozí zajásali, že cíl je na dosah a že možná v roce 2023 přestanou nekonečné šňůry aut zatěžovat centrum města a Pačtí si konečně vydechnou a také se možná zdravěji nadechnou.

Jásot nad vydaným stavebním povolením byl předčasný. Úředně totiž stále není pravomocné, a to kvůli odvolání jednoho z účastníků řízení, který si zde údajně nedávno zakoupil pozemky. Bude se v Nové Pace opakovat případ farmářky Havránkové, která více než dvacet let brzdila kvůli směně pozemku stavbu dálnice D 11?

Tahle otázka je určitě na místě. Nicméně celou věc nyní posuzují ministerští úředníci, kteří mohou dát stavbě nové silnice zelenou a nebo celé řízení vrátit na začátek. Kdy svůj ortel vyřknou je ve hvězdách. Ministerstvo je prý takovými spisy zahlceno. A co veřejný zájem, může zde zvítězit nad jednotlivcem? Právníci doporučují takové střety řešit kompromisem. Ano, ideální je samozřejmě vzít rozum do hrsti a domluvit se. Snad to nebude trvat dvacet let?