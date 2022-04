Čtvrteční cesta do Kopidlna v dopravní špičce byla jako vytržená z paralelního vesmíru. V úseku, kde řidiči obvykle s cihlou na plynu předjíždějí jako zběsilí, se za sebou ploužila auta pomaleji než povolenou rychlostí. Jako by řidiči po celém Česku zrovna v den preventivní policejní akce Speed Marathon zvolili lehkou jarní obuv a rozhodli se kochat prosluněnou krajinou. Dopředu totiž věděli, že na tahu I/32 z Jičína na Poděbrady má jičínská policie nejvíc vytipovaných míst, kde budou kontrolovat dodržování rychlostních limitů.

Speed Marathon si neklade za cíl načapat co nejvíc hříšníků. Má dát řidičům signál, že strážci zákona s radary číhají za každou zatáčkou. Když mají dopředu v rukou mapu, kde jsou vyznačená stanoviště hlídek, radši si dají pozor. Má to ale logiku? Ve čtvrtek pojedou pomalu, protože o přítomnosti policistů vědí, v pátek se ale opět nechají ukolébat a zkusí dohnat to, co kvůli pomalé jízdě den předtím nestihli.

Policisté se zaměřili na rychlost. O měření měli nejvíc zájem lidé v Kopidlně

Podle výzkumu univerzity v německém Pasově mají hojně medializované preventivní kampaně jen krátkodobý účinek. Na několik dní se situace na silnicích uklidní, aby se po skončení akce vrátila zpět do zrychleného normálu. Podobný efekt mají podle studií dalších německých univerzit také úseková měření, kdy řidiči těsně před radarem zpomalí, aby za cedulí zase sešlápli pedál akcelerátoru.

Součástí strategie policistů v Královéhradeckém kraji je proto i letos především viditelná přítomnost strážců pořádku na silnicích. Nedostatečné stavy v řadách policistů jim ale nedovolují být všude. Absence úsekových měření na Jičínsku zase dává řidičům pocit, že si můžou beztrestně dovolit prosvištět obcí osmdesátkou. Sečtený a podtržený výsledek proto mluví jasně: V prevenci dopravních nehod, zajištění silniční bezpečnosti a dodržování rychlostních limitů je ještě hodně co zlepšovat a do čeho investovat.