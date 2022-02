Investice Královéhradeckého kraje do silniční infrastruktury jsou každoročně obrovské. Staví se stomilionové obchvaty a vytváří se projekty na opravu těch stávajících, které už po deseti letech přestávají stíhat navyšující se provoz. Když ale člověk odbočí z hlavní trasy mezi velkými městy a fabrikami, připadá si jako v rozvojové zemi. V menších obcích, které si ze svých rozpočtů opravu dovolit nemohou, jsou lidé závislí na tom, jestli kraj milostivě usype na opravu zrovna jejich tankodromu. Často záleží na ostrých loktech a zručnosti starosty, i tak jsou ale projekty na opravy místních komunikací běh na dlouhou trať.

S dírami, jámami a výmoly se ale nepotýkají jen lidé na vesnicích. Přímo na diskutovaný jižní obchvat Jičína navazuje krajská ulice Poděbradova. A i s ní mají kritici pravdu, projet okolo Lidického náměstí vyžaduje pevné nervy, dobré tlumiče a pokud možno terénní jeep. Vydupat si u vedení kraje investici do opravy Ruské a Poděbradovy stálo jičínskou radnici značné úsilí, projekt se ale podle informací z vedení města řítí do finále. Podařilo se sehnat potřebné souhlasy okolo žijících Jičíňanů a jestli vše půjde dobře, do pár let by mohli řidiči projíždět po Novém Městě bez ztráty kola.

Z obchvatu Jičína bude čtyřpruh. K rozšíření dojde do osmi let

Největší "ale" je nicméně stále před námi. Jedním z hlavních argumentů, proč je potřeba rozšířit obchvat, je zlepšení návaznosti na hlavní tahy do Krkonoš, na Hradec a na Prahu. Jedním z nejproblematičtějších míst je v tomto ohledu kruhová křižovatka v Úlibicích. Frekventovaná doprava ze všech směrů a neoblíbené zipování zajišťují denní dávku adrenalinu pro všechny zúčastněné a v dopravní špičce způsobují kolony a ťukance. Se vznikem D35 mezi Úlibicemi a Hradcem postaví ŘSD v tomto místě obří mimoúrovňovou křižovatku, která bude navazovat na dálnici, na současnou I/35 a na tah I/16. Na druhé straně pak visí ve hvězdách rozšiřování silnice na Mladou Boleslav. Jakmile ke všem zmíněným stavbám dojde, bude mít současný dvoupruhový jižní obchvat hodně těžkou práci nápor zvládat.

Silničáře, řidiče i samotné silnice na Jičínsku čeká krušné desetiletí. Než se podaří všechno dokončit a provázat, budeme se všichni potýkat s důsledky probíhající stavby i s chybějícími kousky skládačky. Na konci nicméně stojí krásná vidina plynulé dopravy v okrese s nejhustší silniční sítí v kraji. Možná pak ŘSD usype i na opravy místních komunikací.