Premiér Andrej Babiš slibuje ženám, že jim brzo otevře kadeřnictví a možná také kosmetické salony. Hygienici jsou k jeho iniciativě značně skeptičtí a upozorňují na nutná opatření a možná rizika.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Ženy by samozřejmě uvítaly péči odborníků, některé přivádí šediny a přerostlé vlasy přímo k zoufalství. Co na to kadeřnice? Těch se zřejmě nikdo neptal. Mnohé překvapilo samotné zjištění, že i přes zákaz, že nesmí ve svých provozovnách vykonávat služby kadeřnické a vizážistické, pak pedikúru, manikúru, masérské, rekondiční a regenerační služby, mohou je poskytovat individuálně mimo provozovnu. Mohou si tedy sbalit svá fidlátka a na potřebný čas se nastěhovat k zákaznici do rodiny.