První týdny po Vánocích mohou být pro mnohé víc stresující a depresivní než svátky samotné. Mizí výzdoba a nahrazuje ji studená lednová šeď. Do dalších svátků daleko a to ani nepočítáme všudypřítomný tlak na předsevzetí a radikální životní změny. Hned v prvním lednovém týdnu se přitom skrývá kousek Vánoc, který ukazuje, jaké by svátky klidu a míru měly být.