V minulém týdnu totiž vypadala tato varianta z pohledu kraje jako vhodná a definitivní. Nyní ale probíhají intenzivní jednání, jakou strategii zvolit a zda raději neponechat očkovací centrum v nemocnici. Nejklíčovější je nyní podle hejtmana Martina Červíčka fakt, že region bude mít k očkování od dubna více vakcín.

O centru se prý rozhodne v příštím týdnu. Kraj totiž musí nově započítat do kapacity praktické lékaře, kteří se k očkování hlásí. Na Královéhradecku je jich více než dvě stě. Praktici mají zájem očkovat ve svých ordinacích dlouhodobě, jen jim to bohužel složitá administrativa a nedostatek vakcín neumožňuje.

Přitom lidé vyčkávají na očkování u svého praktika, je pro ně bezpečnější a dostupnější než složitá registrace a cesta do okresního města. Ať už bude verdikt kraje jakýkoliv, nejdůležitější je začít co nejdříve masivně očkovat. Je to zřejmě jediná účinná zbraň proti smrtícímu viru.