Děti se vrátily do školních lavic. Po koronavirové pauze, kdy výuka ležela především na bedrech rodičů, opět zasedly do lavic. Dobrovolně, ve skupině s maximálně patnácti žáky. Někteří rodiče, když se dozvěděli, že školák nebude ve svém třídním kolektivu, návrat vzdali.

Školáci se vrátili do lavic. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

První den nástupu byl opravdu skličující. Děti stály ve skupinách na dvoře školy, nesměly k sobě na dva metry, čišela z nich sklíčenost, byly za rouškami a v jejich očích se zrcadlila řada otázek. Život je skličující, řekl mně na to jeden pedagog, tak to prý je. Pak se řadily do zástupů a mizely ve třídách. Rozpačití byli samotní učitelé, kteří podle nařízení ministra museli školáky od sebe odhánět na dištanc.