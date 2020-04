Omezení už trvá pro některé velmi dlouho. Velikonoce ale popustily hranici ostražitosti, lidé vyrazili i přes zákazy na oblíbená turistická místa. Chalupáři opustili města a vzali za vděk venkovem, i když právě venkované jsou na ně kvůli jejich rizikovému courání značně rozlíceni.

Otevřely se hobby markety. V sobotu mně volal vyděšený kolega. Je konec světa? Co se proboha děje? Pak mně začal líčit, že si potřeboval koupit tapetu. Maloval. Obchod byl přecpaný zákazníky, lidé se vrhali po zboží a naprosto je přestalo zajímat dodržování nějaké bezpečné vzdálenosti. Vzdal to, vrátil se do bezpečí svého domova. Mimochodem, lidé za víkend utratili v hobby marketech půl miliardy krize nekrize. Přitom z televize stále slyšíme: Zůstaňme doma, abychom mohli být zase normální. Ale tímto přístupem se od světla na konci v tunelu rozhodně vzdalujeme.

Paradoxy. Nacvaknuté hobby markety a přitom zavřené kostely. Přehodnocujeme životní priority. Začali jsme si vážit maličkostí. Uvědomili jsme si, že některé profese jsou pro náš život nezbytné. Že například bez prodavaček by nemohly fungovat obchody. Bez nadsázky to jsou hrdinky dnešních dnů. Usedají za kasy, doplňují zboží, starají se o to, abychom měli co jíst. Každý den pro nás riskují. Často jsou přitom vybaveny jen základními rouškami, bez ochranných štítů, respirátorů. A právě pro ně jsou kvalitní ochranné pomůcky nezbytností. Jsou v první linii. Vláda by měla při otevírání obchodů v době karantény domyslet i tento fakt.