Další anketa za námi. Polovina oslovených Jičíňanů se zúčastnila hlasování a většinově se vyjádřila proti přejmenování dvou ulic - Ruské a M. Koněva. Ne snad že by byli všichni zastánci Ruska a Putina, podle diskutujících na sociálních sítích zvítězila spíš pohodlnost a nevole měnit pasy a občanky. Ale rozhodli a vedení města bude jejich názor respektovat. Takhle přímá demokracie funguje a je to správně.

Brzy se ale vyrojily dotazy, proč město nenechává rozhodovat své občany častěji. To má jeden zásadní háček. Stejně jako káva, alkohol, čokoláda, šafrán nebo dobré rady se i ankety a referenda musí dávkovat s mírou a opatrně.

Hlavní a nejdůležitější podmínkou přímé demokracie je pravdivá, faktická a úplná informovanost těch, kteří mají rozhodovat. Otázka, jestli ulice ze solidarity k Ukrajině přejmenovat a vystavit se tak určitému nepohodlí, je z velké části záležitost pocitů a individuálních preferencí. Jičínská anketa byla postavená tak, že mohli rozhodovat skutečně jen ti, kterých by se změna bezprostředně týkala, tudíž bylo namístě se jich zeptat na názor a zohlednit jej.

Naopak když se rozhoduje o velkých investicích, opravách silnic a dalších komplexních záležitostech, jen těžko běžný občan splní podmínky, na základě kterých je k rozhodování kompetentní. Naštěstí pro všechny věčně nespokojené s rozhodnutími vedení města nabízí demokracie jednoduché řešení - vybrat si informované, kompetentní zástupce v podzimních komunálních volbách, respektovat názor většiny a pokud si nevyberou mezi kandidáty, vzdělat se a do politiky se sami zapojit. Jenže to by k volbám, referendům a anketám musela chodit víc, než pouhá polovina.