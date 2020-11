Ministerstvo zdravotnictví nařídilo sociálním zařízením, tedy i domovům seniorů, plošné testování na covid 19. Začít mělo ve středu a splněno má být nejpozději do středy 11. listopadu. Antigenní testy se pak mají každých pět dnů opakovat. Ředitelé sociálních ústavů na Jičínsku zatím žádné testy neobdržely, ani pokyny, jak testování provádět.

Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje funguje pár dní a už odebral desítky vzorků na COVID-19 | Foto: Deník / Michal Fanta

Zůstalo jen u slibu, že testy dorazí do konce týdne. Podle ředitele novopackého domova pro seniory to není poprvé, co vláda zařízením něco nařídí bez toho, aby garantovala realizaci. V tomto případě dodání testů. Domovům pak vyhrožuje třímilionovou pokutou a zaměstnancům vyhazovem, pokud se testování nepodrobí.