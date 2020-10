Vláda opět kvůli covidu zpřísnila pravidla a nevynechala ani kadeřnictví a holičství. Tentokráte kadeřnicím a holičům odpustila ochranné štíty a do boje s covidem je vyslala jen v rouškách.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Paluska

Mimořádná opatření platí do sedmého října, některé formulace jsou ale ne zcela uchopitelné. Diskuze se vede nad tím, zda mají provozovny měřit všem příchozím teplotu. Jak je uvedeno v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví, pokud má holič nebo zákazník teplotu 37 °C a vyšší nebo příznaky onemocnění COVID-19, do provozovny by neměl vstupovat. Takže se má asi doma změřit a u dveří provozovny nahlásit, že je bez teploty a příznaků? Nebo po něm musí okamžitě skočit kadeřnice s teploměrem, aby zjistila jeho stav?