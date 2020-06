Chcete květák, tak není, nebyl a nebude. Květák je jedna z nejvíce poptávaných sazenic na jičínském trhu. V současné době jsou pro jeho pěstování ideální podmínky. Hodně vláhy, to má vodomilný květáček rád stejně jako brokolice. Ani o ni na trhu nezavadíte, maximálně po ránu, po osmé je všechno skoupeno.

Farmářské trhy | Foto: MÚ Zábřeh

I když se farmáři snaží sadbu zeleniny doplňovat, pořád je to málo. Ráno přišel pán a bral si šedesát kousků, vysvětluje omluvně zákaznici pěstitelka. A ta žasne, na co takové množství bude potřebovat a zda někdy takovou poptávku zaregistrovala. S manželem krčí rameny, nicméně lidé by jim ruce utrhali za každou sazeničku.